publicado em 06/12/2022

Secretaria da Cultura e Turismo promoverá ações culturais para acolher o público que quiser prestigiar a atração (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Quem quiser prestigiar o Trem de Natal da Rumo que passará por Votuporanga na noite de amanhã vai contar também com atrações culturais programadas pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga. O ponto de partida do trem será a Estação Ferroviária, que está sendo preparada para acolher o público com conforto e segurança.

A partir das 18h30 a Banda Musical Zequinha de Abreu e os food trucks estarão na região da Estação para interagir com as famílias. A previsão de partida do trem, segundo a Rumo, será por volta de 19h. Saindo de Votuporanga, o trem passará por Simonsen, Roseira, Cosmorama, Ecatu, Engenheiro Balduino, Bálsamo, Mirassol e São José do Rio Preto.

Em todo o percurso, o Trem de Natal da Rumo passará por 40 cidades do Estado de São Paulo que integram a área de abrangência da concessionária ferroviária. O roteiro inclui os municípios de Sumaré, Araraquara, Santa Fé do Sul, Jales, Votuporanga, São José do Rio Preto, Santa Adélia, Guatapará, São Carlos, Pederneiras, Dois Córregos, Itirapina, Rio Claro, Americana, Campinas, entre outras. No total, o Trem de Natal 2022 vai percorrer mais de 800 quilômetros pelos trilhos da Malha Paulista. A iniciativa conta com a parceria da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).

Cuidados e segurança

Para que todos possam assistir à passagem do Trem de Natal 2022 em segurança, a Rumo chama a atenção da população para alguns cuidados essenciais: mantenha distância segura da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem; escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens; nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

Interaja nas Redes Sociais

Para dar mais visibilidade para essa ação especial, a concessionária e a Prefeitura de Votuporanga convidam os moradores para compartilhar as fotos e vídeos dos trens passando pela cidade com a hashtag #TremdeNatal2022 e mencionando nos stories a @rumologística e a @prefvotuporanga.