Prefeitura de Votuporanga informou que problema foi provocado pela forte chuva. Equipes trabalham para liberar o trânsito

publicado em 29/12/2022

O rompimento de uma canaleta de escoamento de água interditou um trecho da Rodovia Péricles Bellini, em Votuporanga, na manhã desta quinta-feira (29).Segundo a prefeitura, o problema foi causado pela forte chuva. Um barranco de terra desceu e tomou parte da pista sentido Nhandeara-Cardoso.Equipes do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) e da Secretaria Municipal de Obras de Votuporanga trabalham para retirar a lama. Uma barreira de contenção também será construída para evitar que mais terra desça para a rodovia.De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), não há congestionamento no trecho, pois os veículos trafegam pela marginal da pista.*G1