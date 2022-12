A cerimônia, realizada na Sala São Paulo, também diplomou o vice-governador eleito, Felicio Ramuth (PSD) e o senador eleito Marcos Pontes (PL)

publicado em 19/12/2022

O governador eleito do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas foi oficialmente diplomado para o mandato na segunda-feira (19) (Foto: Assessoria)

Da redação

O governador eleito de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi diplomado pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) na segunda-feira (19). A cerimônia, realizada na Sala São Paulo, também diplomou o vice-governador eleito, Felicio Ramuth (PSD) e o senador eleito Marcos Pontes (PL), além de 70 deputados federais do Estado e 94 estaduais.

Tarcísio foi aplaudido de pé pelos deputados de partidos aliados, e ouviu alguns gritos de “mito” de um grupo que estava na plateia, em referência ao seu padrinho político, o presidente Jair Bolsonaro (PL). Diferentemente da diplomação presidencial, no entanto, o governador eleito não faz discurso.

No evento, a Justiça Eleitoral habilita os eleitos a assumirem seus mandatos em janeiro de 2023. Candidaturas com contas questionadas, por exemplo, ainda podem ser punidas se houver abertura posterior de ação de investigação pelo Ministério Público Eleitoral.

O presidente do TRE-SP, desembargador Paulo Galizia, destacou o papel dos eleitos na defesa da democracia e no combate às desigualdades. “Desejo êxito a todos os eleitos, e que os senhores e senhoras consigam implementar medidas que contribuam para a melhoria das condições, hoje precárias, de uma grande parte da população paulista e brasileira”, afirmou.

O presidente do TRE-SP falou também sobre a importância da representatividade nos novos mandatos. Em seu discurso, Galizia celebrou o aumento no número de mulheres e pessoas pretas eleitas por São Paulo. “A democracia por raça e por gênero ainda está longe de ser alcançada, mas o caminho para obtê-la é muito animador. É o caminho do voto, sobretudo, do voto consciente”, afirmou.

Entre os presentes no palco estavam os deputados federais eleitos Eduardo Bolsonaro (PL), Ricardo Salles (PL) e Mário Frias (PL). Ao serem chamados a receber o diploma, os três ouviram fortes aplausos e algumas vaias da plateia composta por convidados.

Além deles, parlamentares do União Brasil, como Kim Kataguiri e Rosângela Moro, também foram vaiados.