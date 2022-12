O show será com o Musical Player One da Escola de Artes L7 de Santa Fé do Sul sob a direção artística de Lairton Conrado

publicado em 15/12/2022

Música, teatro, dança e circo integram as atrações desta edição que será realizada sábado (17) em Votuporanga (Foto: Divulgação)

A segunda edição do projeto Palco das Artes volta a Votuporanga neste sábado (17), com muitas atrações durante o dia e a noite. Desta vez, o show será com o Musical Player One da Escola de Artes L7 de Santa Fé do Sul sob a direção artística de Lairton Conrado. O espetáculo será às 20h30, na Concha Acústica.

O espetáculo traz em sua essência a conexão da música, teatro, dança e circo onde músicos, bailarinos e acrobatas se conectam com a linguagem virtual dos jogos, das artes cênicas e de temas sociais como o bullying e depressão permitindo ao público o mergulho no mundo digital através da arte, narrando relatos reais que fazem o público além de se entreter com esse incrível musical, também refletir sobre essa temática que assola nossa sociedade e até as crianças, principalmente pós-pandemia.

O objetivo do projeto é promover a interação e aperfeiçoamento com profissionais do segmento musical que se completam entre si. As atividades interativas contribuirão para o desenvolvimento de técnicas e estilos que cada artista irá desenvolver ao longo da realização do cronograma de execução do projeto.

Antes do show, os artistas irão oferecer gratuitamente a população, oficinas na Escola Municipal de Artes, ao lado da Concha Acústica, onde serão feitas as inscrições antes de cada oficina.

O projeto tem coordenação artística de Tati Mucci Produções e é uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Lei Federal de Incentivo à Cultura com patrocínio de Santa Luíza Agropecuária e Açúcar Santa Izabel; e apoio da Prefeitura de Votuporanga e Secretaria da Cultura e Turismo.

“Convidamos a galera do Cosplay e o público em geral para assistir ao Musical Player One caracterizado com seu personagem preferido. No final do espetáculo você é nosso convidado para tirar uma foto com os artistas do Player One. Vamos tornar real o mundo digital dia 17 de dezembro, às 20h30, na Concha Acústica”, convidou a coordenação do evento.

Oficinas

14h – Oficina Explorando a Voz, Consciência Rítmica e Melódica no Canto com Bruna Vezefati - Classificação acima de 14 anos.

14h – Oficina de Maquiagem Artística com Lairton Conrado - Classificação acima de 14 anos.