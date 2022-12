A empresa responsável deve consertar os defeitos no prazo de 24 horas a contar da ocorrência ou solicitação

publicado em 30/12/2022

Da redação

A Secretaria Municipal de Obras, responsável pela gestão da iluminação pública, notificou a empresa CSC – Construtora Siqueira Cardoso EIRELI, atual prestadora do serviço, para que sejam realizados os serviços de manutenção preventiva e corretiva de Iluminação Pública em diversos pontos da cidade.

A notificação, segundo a Pasta, foi necessária devido ao crescente número de reclamações de munícipes e vereadores junto à Secretaria, reclamações estas que relatam pontos que ficam por vários dias sem iluminação.

Segundo dados da Ouvidoria, só em 2022, foram registradas mais de 100 reclamações relacionadas ao serviço de iluminação pública. Segundo previsto em contrato, a empresa responsável deve consertar os defeitos no prazo de 24 horas a contar da ocorrência ou solicitação.

Na quinta-feira (29) mesmo o vereador Valdecir Lio (MDB), como noticiado pelo A Cidade, solicitou providências urgentes em relação a escuridão no viaduto “Guilherme Augusto Ferro”, que interliga as avenidas Brasil e Emílio Arroyo Hernandes, o conhecido como “pontilhão do Vilar”, em Votuporanga. Segundo ele, muitos moradores manifestaram preocupação em relação às lâmpadas queimadas sobre o viaduto que interliga uma das principais avenidas da cidade ao bairro Pozzobon.