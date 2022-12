A última saída temporária do ano começa hoje em todo o estado de São Paulo e vai até na terça-feira, dia 3 de janeiro

publicado em 22/12/2022

Pela regra, os liberados devem passar esses dias de liberdade com os familiares, não podem frequentar bares (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A chamada “Saidinha de Natal” vai colocar, a partir de hoje, mais de 2 mil presos nas ruas de Votuporanga e região. Ao todo, 2.296 presidiários serão beneficiados e devem ser monitorados em tempo real pela Polícia Militar, que estará em patrulhamento redobrado, por meio do Projeto Vida (Vigilância, Inteligência, Defesa e Ação), que é da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária).

Desse número de presos, apenas 140 usarão tornozeleira eletrônica e quem for pego descumprindo as regras, volta para a cadeia no momento do flagrante. Todos os sentenciados em semiaberto têm a obrigação de realizar o recolhimento noturno, isso porque não estão em liberdade, se descumprirem as regras regressarão ao regime fechado.

O CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Rio Preto é o presídio com maior número de detentos beneficiados: 1.792 homens. Operando com quase o dobro da capacidade, que é de 1.079 vagas, apenas 281 presos não foram autorizados a passar o fim de ano com a família.

No CRF (Centro de Ressocialização Feminino), 56 mulheres serão liberadas, de um total de 91 presas que cumprem pena no local. O CDP de Icém abre os portões para 180 reeducandos. Apenas dois homens do CDP de Paulo de Faria terão direito à saidinha.

Já o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Riolândia vai liberar 248 presos. A penitenciária da mesma cidade tem 18 detentos aptos ao benefício.

Com o monitoramento do projeto, a secretaria encaminha para a polícia os endereços residenciais de todos os detentos da região, para realizar a estratégia de monitoramento durante o período em que os presos estarão à solta. O relatório, inclusive, já foi entregue a PM nesta semana.

O sistema envia o endereço dos detentos para os celulares funcionais dos policiais e também aos tablets das viaturas. Quando se aproximam dos locais, um alerta é disparado, com recomendação para que seja checado se o detento cumpre as restrições impostas durante a saída temporária.