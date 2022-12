Saev inicia plano de contingenciamento de água em Votuporanga

publicado em 31/12/2022

Com o Poço Sudeste desativado e a Represa Municipal em nível crítico, a Saev inicia amanhã um plano de contingenciamento (Foto: A Cidade)

13 de setembro

Saev inicia plano de contingenciamento de água em Votuporanga

A Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga) iniciou no dia 14 de agosto um plano de contingenciamento de água no município. A medida afetou vários bairros, das 9h às 19h, segundo a autarquia, se fez necessária em razão da forte estiagem e também da desativação temporária do Poço Sudeste por conta de problemas técnicos.

6 de setembro

Câmara aprova a criação do ‘Dia do Caçador, Atirador e Colecionador de armas’

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária da noite da segunda-feira (5) o projeto de lei, de autoria do vereador Cabo Renato Abdala (Patriota), que institui no município o dia 9 de julho como o Dia do CAC (Caçador, Atirador e Colecionador). A proposta também classifica a prática do Tiro Desportivo, como uma atividade de risco na cidade.

14 de setembro

‘Guerra do tráfico’: corpo de jovem desaparecido é encontrado em Votuporanga

O corpo do jovem que estava desaparecido desde 25 de agosto. Felipe Plácido, de 21 anos, foi localizado na tarde de terça-feira (13), nas proximidades do bairro rural do Cruzeiro, em estado avançado de decomposição. Familiares da vítima o localizaram dentro de um córrego e acionaram a polícia.

FOTO 2:

O votuporanguense Felipe Plácido foi encontrado morto nas proximidades do bairro do Cruzeiro

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

16 de setembro

Votuporanga é a 19ª cidade mais competitiva do Brasil

Um ranking, divulgado pelo CLP (Centro de Liderança Política) colocou Votuporanga como a 19ª cidade mais competitiva do Brasil. A classificação destacou os indicadores positivos dos serviços que são prestados a população votuporanguense nesse último ano. Os bons indicadores, que vão desde educação a saneamento.

20 de setembro

Plano de contingência derruba superintendente da Saev

Neste dia, o superintendente da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente), Antônio Alberto Casali, pediu exoneração do cargo. A decisão foi anunciada durante uma reunião no gabinete do prefeito Jorge Seba (PSDB), onde teriam sido cobrados avanços nas determinações anunciadas na sexta-feira (16), relacionadas ao plano de contingenciamento de água.

22 de setembro

Seba inaugura prolongamento Av. Mário Pozzobon