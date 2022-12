Votuporanguenses aderem a mobilização nacional e bloqueiam a Euclides da Cunha

publicado em 31/12/2022

(Foto: A Cidade)

1 de novembro

Votuporanguenses aderem a mobilização nacional e bloqueiam a Euclides da Cunha

Centenas de votuporanguenses, liderados por produtores rurais, caminhoneiros e empresários, aderiram à manifestação nacional que protesta contra o resultado das eleições do domingo e interditaram parcialmente a rodovia Euclides da Cunha, na altura do Km 522 (próximo ao posto Trevão). Os manifestantes queimaram pneus e só liberavam a passagem de carros de passeio, ambulâncias e caminhões com cargas perecíveis.

4 de novembro

Manifestantes deixam a rodovia e protestam em frente ao Tiro de Guerra de Votuporanga

Centenas de votuporanguenses participaram no dia 2 de novembro, feriado do Dia de Finados, de mais uma manifestação contrária ao resultado das eleições do domingo (30). Os protestos, no entanto, não acabaram. A concentração em Votuporanga, foi para a frente do Tiro de Guerra. Assim como em outras cidades, principalmente nas capitais, os manifestantes montaram uma espécie de acampamento nas proximidades da unidade militar.

18 de novembro

Emoção marca o início das obras no Conjunto Habitacional Thui Seba

A emoção tomou conta do evento realizado para o lançamento da pedra fundamental do Conjunto Habitacional Thui Seba, onde serão levantadas as 185 casas do chamado desfavelamento do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. Os futuros moradores da área e o prefeito Jorge Seba (PSDB), ao lado da primeira-dama Rose Seba, não contiveram as lágrimas durante a cerimônia, que também contou com a presença do governador em exercício, deputado Carlão Pignatari (PSDB).

19 de novembro

Após reunião, CAV confirma participação na A3

Um respiro de alívio para os amantes do futebol, principalmente, por aqueles que são “devotos” da Votuporanguense. Isso porque a diretoria do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) confirmou a sua participação no Campeonato Paulista da Série A3 e sua sequência no futebol profissional.

23 de novembro

Com R$ 800 mil em doações, Santa Casa de Votuporanga reforma e reinaugura a Ala F

A Santa Casa de Votuporanga realizou também a entrega da revitalização e reforma completa da Ala F do hospital. O evento de reinauguração contou com a participação de colaboradores da instituição, autoridades municipais e ex-provedores,

que viram de perto o resultado obtido com o emprego de recursos doados pela população votuporanguense e também da região.

29 de novembro

‘Ira!’ manda bolsonaristas para ‘o diabo que os carregue’ durante show na cidade