publicado em 31/12/2022

10 de março

Seba segue o Estado e publica decreto que retira obrigatoriedade do uso de máscara

O prefeito Jorge Seba (PSDB) editou um decreto no dia 10 de março encerrando a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre em Votuporanga. A medida seguiu as determinações anunciadas um dia antes pelo então governador João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes. Uma semana depois a obrigatoriedade das máscaras “caiu” de vez em todos os ambientes.

18 de março

Cidade registra mais de 400 casos de dengue em uma semana e recebe ‘arrastão’

Quando a pandemia da Covid-19 começou a apresentar um sinal de enfraquecimento, a dengue seguia no sentido oposto e continuava preocupando as autoridades sanitárias de Votuporanga. Em apenas uma semana, a cidade registrou mais de 400 casos da doença (486 para ser mais exato), e chegou ao total de 1.622 registros confirmados em 2022, um salto de 42% em relação ao levantamento anterior. Os números preocupavam e deram origem a um arrastão por todo o município para tentar conter o avanço da doença.

21 de março

Motorista morre após batida entre carretas na rodovia Euclides da Cunha

Um motorista de 50 anos morreu no dia 21 de março, após uma batida entre carretas na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga. O acidente ocorreu nas proximidades do Auto Posto Parceirão, no sentido capital-interior. Com o impacto, Sidival Sebastião Polastri sofreu vários ferimentos e chegou a ser socorrido com vida, mas devido à gravidade dos ferimentos ele não resistiu e faleceu.

22 de março

Cetesb apura desastre ambiental que causou a morte de toneladas de peixes

Uma cena de terror tomou conta das margens do Rio Marinheiro, em Cardoso, na manhã do dia 22 de março. Milhares de peixes foram encontrados mortos em toda a extensão do rio, o que provocou até uma recomendação para que a pesca fosse suspensa na região, assim como o descarte dos peixes capturados desde o início da semana. Além do prejuízo ambiental, um piscicultor, que possuía uma grande criação tilapias em 48 tanques dentro do rio, teve um prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão com a morte de toda a sua produção, que seria de cerca de 20 toneladas de pescados.

29 de março

Criança de apenas 3 anos é a primeira vítima fatal da dengue no ano