Votuporanga está entre as 50 melhores cidades de médio porte do país, aponta pesquisa

publicado em 31/12/2022

(Foto: Foco Studio)

5 de julho

Votuporanga é a 41ª melhor cidade de médio porte de todo país. Pelo menos é o que aponta a pesquisa realizada pela Austin Rating - agência de classificação de risco de crédito -, em parceria com a Editora Três, e que foi divulgado pela última edição da Revista IstoÉ.

13 de julho

Votuporanga é eleita uma das cidades mais sustentáveis do país, conforme a ONU

Pouco mais de uma semana depois de ser apontada como a 41ª melhor cidade de porte médio do Brasil, Votuporanga celebrou a classificação em mais um ranking de destaque nacional. Desta vez, o município foi eleito como uma das cidades mais sustentáveis do país, em um estudo que avalia 17 ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas). Das 5.570 cidades brasileiras, Votuporanga foi classificada como a 113ª no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades.

14 de julho

Morador de rua morre após ser espancado em semáforo

Um malabarista, que realizava seu trabalho no semáforo da Avenida Brasil no cruzamento com a Avenida José Marão Filho (do Posto Vilar), espancou um morador de rua, que pedia dinheiro no local. O caso aconteceu na noite do dia 14 de julho e após ter agredido o homem, o acusado fugiu. A vítima, Alexandre Vasques Merinó, de 48 anos, foi socorrida em estado grave por uma unidade do e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga, de onde, mais tarde, foi transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de ontem. Dias depois o responsável pela agressão se apresentou à polícia e responde judicialmente pelo caso.

18 de julho

Motociclista morre em acidente na rodovia Péricles Belini em Votuporanga

O motociclista de Votuporanga Lucas Wimar Alexandre Rosa da Silva, de 29 anos, morreu em uma queda de moto na rodovia Péricles Belini. A tragédia aconteceu na madrugada do dia 18 de junho, momentos depois de Lucas sair de seu trabalho como entregador na Maná Lanches e Açaí. A vítima saiu do trabalho que fica na rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos e dirigia pela rodovia Péricles Belini, com destino a sua casa, quando ocorreu a queda.

23 de julho

Após condenação, Ministério Público pede a perda do mandato de Cabo Renato Abdala

Uma Fake News divulgada pelo vereador Cabo Renato Abdala (Patriota), quando ainda era candidato, em 2020, quase custou o seu mandato na Câmara Municipal. O parlamentar foi condenado a cinco meses de detenção por difamação e teve a sentença transitada em julgado, o que, segundo a Lei Orgânica do Município, é motivo para a perda de seu mandato, bem como a suspensão de seus direitos políticos leva, em tese, à perda automática do cargo. O promotor responsável pelo caso, Eduardo Martins Boiati, requereu a expedição de ofício a Câmara Municipal de Votuporanga, para fins da declaração de perda do mandato. O caso foi revelado com exclusividade pelo A Cidade no dia 23 de julho.

30 de julho

‘Tudo que queremos é justiça’, diz viúva de jovem morto em acidente