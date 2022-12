Nova onda da Covid provoca corrida a unidades de saúde após festas de fim de ano

publicado em 31/12/2022

(Foto: A Cidade)

1º de janeiro

Nova onda da Covid provoca corrida a unidades de saúde após festas de fim de ano

O pesadelo voltou. Depois de meses de tranquilidade e sensação de que a pandemia havia sido vencida, uma nova onda da Covid-19 atingiu Votuporanga após as festas de Natal e Ano Novo. Tal afirmação se deu não apenas pelos números do boletim epidemiológico do começo de ano, mas também pela corrida às unidades de saúde.

2 de janeiro

Primeiro bebê a nascer em 2022 em Votuporanga foi um menino

O pequeno Pietro Bazoti Araújo foi o primeiro bebê a nascer na Santa Casa de Votuporanga em 2022, na madrugada do dia 2 de janeiro. De acordo com o hospital, o parto foi feito às 1h08. O menino nasceu com 2,570 quilos e medindo 45 centímetros. Pietro é filho de Bianca Bazoti Mateus e de João Pedro Fontes, veio de parto normal, pelas mãos da ginecologista e obstetra, Dra. Luiza Tonelli Faleiro e do pediatra, Dr. Guilherme Pacheco de Melo Leão.

4 de janeiro

Médico atribui aumento dos casos de Covid à chegada da ômicron na cidade

O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Votuporanga se reuniu no dia 4 de janeiro para apresentar uma série de medidas a serem adotadas com o objetivo de conter o aumento dos casos Covid na cidade constatado depois das festas de fim de ano. Na ocasião, secretário-executivo do Comitê, dr. Chaudes Ferreira Júnior atribuiu a nova onda da doença à chegada da variante ômicron do vírus ao município.

5 de janeiro

Prefeito Jorge Seba anuncia o cancelamento do Carnaval de 2022

O prefeito Jorge Seba (PSDB) convocou uma coletiva de imprensa às pressas, no dia 5 de janeiro, para anunciar o cancelamento do Carnaval em 2022. A decisão, segundo ele, foi adotada após uma reunião com a Câmara Técnica do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que entregou um relatório recomendando a não realização do evento neste ano.

5 de janeiro

Organizadores do Oba lamentam falta de diálogo após cancelamento do Carnaval

Após o anúncio do cancelamento do Carnaval, os organizadores do Oba Festival vieram a público e lamentaram a decisão do prefeito Jorge Seba (PSDB) que, segundo eles, foi adotada sem que houvesse um diálogo entre as partes. O grupo afirmou ainda que estava preparando o evento seguindo as previsões do Plano São Paulo de retomada da economia, que havia liberado os grandes eventos.

Dia 18

Votuporanga sofre com onda de violência e atentados a tiros contra jovens