publicado em 31/12/2022

(Foto: Arquivo pessoal)

4 de dezembro

Forte chuva transborda a Represa Municipal e provoca estragos em Votuporanga

A forte chuva que atingiu Votuporanga durante os dias 3 e 4 de dezembro - estimada em cerca de 170 milímetros - transbordou a Represa Municipal da Saev (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente) e provocou estragos em alguns pontos da cidade. Equipes da Defesa Civil e das secretarias de Obras e Cidade trabalharam por dias para amenizar os impactos dos danos e realizar a limpeza de vias afetadas.

2 de dezembro

Homem é morto a tiros na zona Norte de Votuporanga

Um homem foi morto a tiros na zona Norte de Votuporanga no dia 2 de dezembro. Devair Lopes de Lima, de 34 anos, mais conhecido como “Deva”, foi executado em uma casa na rua Rio Araguaia, no bairro Pro-Povo. De acordo com o divulgado, a vítima estava pelo local quando um criminoso, que estava com um capuz entrou na residência e efetuou disparos contra ele, que morreu no local. O autor dos tiros, fugiu na sequência com uma motocicleta.

8 de dezembro

Mais um homem é executado a tiros em Votuporanga

Um jovem de 28 anos foi executado, dentro do seu próprio apartamento, em Votuporanga. O caso aconteceu no dia 8 de dezembro na avenida José Marão Filho, marginal da rodovia Euclides da Cunha. Renan Henrique Alves da Silva Barboza, conhecido como “Renanzinho”, foi morto com pelo menos sete tiros. A polícia trabalha com a hipótese de um suposto acerto de contas na chamada “Guerra do Tráfico”.

14 dias

Fim de ano sangrento: 3ª vítima é executada a tiros em menos de 15 dias

A onda de violência que tomou conta de Votuporanga no início do mês fez a sua terceira vítima no dia 14 de dezembro. Anderson dos Anjos Batista, de 30 anos, mais conhecido como “Gordinho”, foi morto no bairro rural da Vila Carvalho, às margens da Estrada Boiadeira, com dezenas de tiros. A principal linha de apuração leva a crer, que Anderson foi mais uma vítima da “Guerra do Tráfico” de Votuporanga.

19 de dezembro

Daniel David é eleito presidente da Câmara com apenas dois votos contrários