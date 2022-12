Votuporanga volta a comemorar seu aniversário com uma grande festa: nasce a Expo Show

publicado em 31/12/2022

5 de agosto

Depois de cinco anos, a Votuporanga voltou a comemorar o seu aniversário com uma grande festa e o melhor: com entrada gratuita todos os dias. O “nascimento” da Expo Show resgatou a tradição festiva da cidade e a primeira noite da festa, em 5 de agosto, superou todas as expectativas. A dupla Fernando & Sorocaba levou milhares de pessoas para o Centro de Eventos Helder Galera. Luan Santana, Edson & Hudson, Gian & Giovani e Cesar Menotti & Fabiano completaram a grade em comemoração aos 85 anos do município.

1 de agosto

Mesa Diretora da Câmara arquiva pedido para perda de mandato de Cabo Renato

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Votuporanga se reuniu no dia 1º de agosto e decidiu arquivar o pedido do Ministério Público Eleitoral de decretação da perda de mandato do vereador Cabo Renato Abdala (Patriota). A decisão, segundo o departamento jurídico da Casa, foi baseada na Súmula 9 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

10 de agosto

Jovem de 29 anos morre em acidente de trabalho em Votuporanga

O jovem votuporanguense Paulo Henrique Felix dos Santos, de 29 anos, morreu após um acidente de trabalho em uma construtora da cidade. O acidente aconteceu no dia 9 de agosto, e ele chegou a ser socorrido por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o HB Rio Preto, onde não resistiu e morreu no dia seguinte. De acordo com a ocorrência, no momento do acidente o rapaz realizava o corte de um tambor em uma máquina compressora de ar quando houve uma explosão e Paulo sofreu um traumatismo craniano.

16 de agosto

Campanha eleitoral é iniciada com nove candidatos de Votuporanga

Em 16 de agosto a Justiça Eleitoral abriu oficialmente o período de campanha, em que os candidatos e partidos iniciaram o movimento para conseguir o voto dos 156.454.011 eleitores brasileiros, dos quais 72.777 são de Votuporanga. Nove candidatos da cidade foram registrados para o pleito sendo para deputado estadual: Carlão Pignatari (PSDB), Cassiano Rossado (PSB), Cabo Renato Abdala (Patriota), Chandelly Protetor (Podemos), Hery Kattwinkel (Solidariedade), e Marcos Palácio (PROS). Para federal se candidataram: João Dado (PL), Wartão (PSB) e Thiago Oliveira (Novo).

28 de agosto

Tarcísio de Freitas visita Votuporanga como candidato a governador

No dia 28 de agosto, o então candidato a governador pelo Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) participou de um evento junto de lideranças e apoiadores da região na Ilha do Pescador. Tarcísio foi o segundo candidato ao governo a visitar Votuporanga no período oficial de campanha.

28 de agosto

Motorista bêbada atropela e mata jovem na calçada em Votuporanga