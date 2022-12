Disputa judicial entre empresas emperra reinício das obras do Shopping de Votuporanga

publicado em 31/12/2022

6 de abril

Motivo de orgulho nos primeiros momentos e de chacota anos depois, o esqueleto do prédio onde seria levantado o North Shopping de Votuporanga se tornou alvo de uma intensa disputa judicial. Isso foi o que revelou com exclusividade o A Cidade no dia 6 de abril. De um lado está a SGPar, grupo empresarial que lançou o empreendimento e construiu o que se vê no local até hoje, e do outro a até então desconhecida para os votuporanguenses, Vale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios que, em tese, é a atual proprietária do imóvel.

4 de abril

Secretaria da Saúde decreta epidemia de dengue em Votuporanga

Votuporanga enfrenta, desde o dia 4 de abril, uma epidemia de dengue. A situação foi “oficializada” pela Prefeitura por meio do Diário Oficial do Município, que trouxe um decreto, assinado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), categorizando o cenário desta forma. Na ocasião a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, esteve estúdios da rádio Cidade FM para esclarecer os impactos deste decreto na gestão municipal, bem como as principais dúvidas relacionadas à doença e suas semelhanças (e diferenças) com a Covid-19.

10 de abril

Pedófilo é preso após estuprar enteadas de 4 e 7 anos na cidade

Um pedófilo foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga após estuprar as enteadas de quatro e sete anos, no bairro Parque das Nações, zona Norte da cidade. O criminoso, identificado como L.R.S.F., de 25 anos, foi pego em flagrante, no dia 10 de abril, em tentativa de fuga, após o chamado da própria mãe das crianças para o companheiro.

18 de abril

Empresário morre ao bater moto em árvore do lado do Assary

Um homem, de 32 anos, morreu na noite do dia 18 de abril, por volta das 20h, após colidir com sua motocicleta contra uma árvore na avenida Francisco Ramalho de Mendonça ao lado da represa do Assary Clube de Campo. A vítima, identificada como Vinicius Regis Roncolato, chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu momentos depois de ser levado para a Santa Casa de Votuporanga. De acordo com informações apuradas pelo A Cidade, Vinicius seguia pela via quando perdeu o controle de sua motocicleta, uma Honda/CB1000, e bateu contra uma árvore. Com o impacto ele sofreu diversos ferimentos pelo corpo e a motocicleta ficou completamente destruída.

20 de abril

Idosa morre em acidente entre carro e trator na rodovia Euclides da Cunha