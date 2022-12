Deslizamento de terra chegou a ameaçar o pontilhão sobre a Rodovia Péricles Bellini, que dá acesso à região do bairro Pacaembu

publicado em 12/12/2022

A Prefeitura montou uma força-tarefa em conjunto com a Saev e o DER para recuperar cratera aberta pela chuva (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Uma força-tarefa entre a Prefeitura de Votuporanga, a Saev Ambiental e o DER (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, conseguiu concluir neste fim de semana a primeira fase da recuperação de uma cratera aberta pela forte chuva que atingiu a cidade no início do mês. O buraco se formou na cabeceira do pontilhão sobre a Rodovia Péricles Bellini, que dá acesso à região do bairro Pacaembu e colocou em risco a estrutura, assustando os moradores.

O problema começou na madrugada do dia 4 de dezembro, quando foi registrado mais de 170 milímetros de chuva em Votuporanga. Na ocasião, o rompimento de uma tubulação de água no cruzamento da Av. das Nações com a Av. Domingos Pignatari provocou o deslizamento de terra e a formação da cratera, que gerou, inclusive, a interdição de uma das pistas do pontilhão.

No dia seguinte o prefeito Jorge Seba (PSDB) decretou situação de emergência no município e vistoriou o local ao lado do secretário municipal de Obras, Salvador Castrequini, determinando o imediato início dos trabalhos no local para evitar que a situação se agravasse, caso novo temporal atingisse a cidade. Uma força-tarefa então foi montada envolvendo a secretaria de Obras, a Saev e o DER.

Os serviços foram iniciados com o desvio emergencial da tubulação afetada e se seguiu com o aterramento e terraplanagem do local, que ficou a cargo do DER. Agora, com o terreno já estabilizado, a Prefeitura irá iniciar o reparo da tubulação, o que deve ser concluído em cerca de uma semana, dependendo das condições climáticas.

Inmet emite alerta para chuvas intensas na cidade e em todo o Estado

Da redação

Enquanto a Prefeitura de Votuporanga ainda trabalha na recuperação dos estragos provocadas pela força chuva dos últimos dias 3 e 4, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu ontem um novo alerta laranja (Perigo) para chuvas intensas na cidade em quase todo o estado de São Paulo. A advertência é válida até hoje, mas pode se estender por toda a semana.

De acordo com o alerta, há previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos, com rajadas de 60 a 100 km/h. Também há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas, ainda de acordo com o Inmet.