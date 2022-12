Obra, orçada em mais de R$ 1 milhão, será edificada no bairro Boa Vista II por meio de recursos do Governo do Estado de SP

publicado em 03/12/2022

Projeto será executado em uma área do município, no bairro Boa Vista II, com um investimento de mais de R$ 1 milhão (Foto: Projeto)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga concluiu nesta semana o processo de licitação para a contratação da empresa que será a responsável pela construção de uma Casa de Convivência Multiuso no bairro Boa Vista II. A obra está orçada em mais de R$ 1 milhão e será custeada por recursos do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa Qualivida, da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

A empresa que apresentou a melhor proposta pela obra foi a Gomes & Benez Engenharia Ltda, que tem sede registrada em Fernandópolis. Após os trâmites burocráticos e assinatura de contrato, a empreiteira terá seis meses para entregar o prédio pronto ao município.

“Aquela região do Carobeiras e Boa Vista vai receber obras importantes ainda neste mês, a primeira é a Casa de Convivência, que funciona como um Centro Comunitário, lá no Boa Vista, e a outra é a escola do Carobeiras, que vai ser construída ali ao lado da Unidade de Saúde e vai atender toda aquela região com creche para as crianças, ou seja, um grande avanço para toda aquela região”, disse o prefeito Jorge Seba em entrevista à Cidade FM.

A Casa de Convivência será construída na rua Jorge Augusto Rigo Fabiano e contará com 260,43m² de área construída. O espaço será dotado de salão principal, banheiros e áreas de apoio administrativo e de serviços.

Toda a parte de projetos foi montada pelo Governo do Estado, enquanto o município entra com o terreno onde a obra será edificada. Do valor total da obra, R$ 765 mil são oriundos de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, enquanto o restante vem de contrapartida do município.

Qualivida

Essa será a segunda obra do Programa Qualivida em Votuporanga. A iniciativa estadual tem por objetivo levar aos municípios paulistas Centros de Saúde e equipamentos de qualidade de vida.