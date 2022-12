Confira mais sobre a história da Casa de Leis de Votuporanga

publicado em 31/12/2022

Primeira eleição para vereadores ocorreu em novembro de 1947, e a posse dos parlamentares foi em 1° de janeiro de 1948 (Foto: Câmara Municipal)

Da redação

É de conhecimento geral que Votuporanga foi criada, ou melhor, "inaugurada", em 8 de agosto de 1937. Ocorre que o evento de fundação também serviu de divulgação para atrair compradores ao loteamento da nova cidade por parte da empresa de terras Theodor Wille.

Nos primeiros dias, meses e anos de Votuporanga não havia comarca e nem município legalmente instalado, mas os moradores viam uma cidade pujante no Sertão de São José do Rio Preto que recebeu a cada dia mais pioneiros que operaram por aqui um verdadeiro milagre de progresso.

O caminho para o voto, e consequentemente para a eleição dos nossos primeiros vereadores, os chamados representantes do povo, foi iniciado com a criação do município, em primeiro de janeiro de 1945. Já a primeira eleição para a Câmara da cidade só ocorreu em 9 de novembro de 1947.

Segundo o livro “Votuporanga, uma semente bem plantada”, lançado recentemente pelo historiador e ex-secretário municipal Diogo Mendes Vicentini, por conta da suspensão das atividades legislativas no país decretada pela Constituição de 1937, que ficou conhecida como Polaca (Estado Novo - Getúlio Vargas), e que perdurou até o ano de 1946, foi apenas em 1948 que a casa foi colocada em ordem para a realização da votação.

Deste modo, os vereadores eleitos para a primeira legislatura foram empossados no dia 1º de janeiro de 1948, assim como o primeiro prefeito eleito, João Gonçalves Leite. O primeiro vereador eleito que assumiu a cadeira do recém-criado Poder Legislativo foi Luiz Saltini, que teve em sua companhia na mesa diretora para primeiro secretário Virgílio Mastrocola, e segundo secretário o sr. Vitório Cavaleri.

Posse e presidentes

A Câmara tomou posse no Palacete Budin, na rua Amazonas (hoje nº 3451 sobreloja), construído pelo imigrante árabe João Batista Budin na década de 1940. Já partir de 8 de abril do mesmo ano, passa a ocupar a parte superior do novo prédio construído no mandato do prefeito João Gonçalves Leite no local onde hoje está instalada a “Concha Acústica Professor Geraldo Alves Machado”, inaugurado em 13 de junho de 1948.

Além de Luiz Saltini (janeiro/48 a dezembro/49), também foram presidentes na primeira legislatura José Buck de Almeida (janeiro/50 a dezembro/50), Luiz Zucolotto, (janeiro/51 a julho/51), e o Dr. Francisco de Oliveira Guena (agosto/51 a dezembro/51).

A PRIMEIRA LEGISLATURA – 01/01/1948 a 31/12/1951

Primeiro de janeiro de 1948, o início da Câmara Municipal de Votuporanga. Eram 17 vereadores eleitos por voto popular em novembro do ano anterior.

Na época, Votuporanga se tornou município tendo como distritos Cardoso, Igapira (Álvares Florence) e Jacilândia (Valentim Gentil), que também tinham seus representantes no Legislativo. Segundo o memorial da Casa de Leis, foram empossados vereadores Alcebíades Vieira de Carvalho, Alfredo Goraybe, Aristides Carneiro Neto, Benedito Dutra da Silva, Carlos Ferrari, Christovão de Haro, Domenico de Paula, Felício Líbano, Felizardo Calil, Hypolito Thiago de Almeida, Jayme Antunes de Almeida, João Gomes Ferreira, Luiz Saltini (primeiro presidente), Mario Longo, Victorio Cavaleri, Virgilio Mastrocola e Zózimo de Almeida. Antes de 1951, após cassações e renúncias, sendo algumas motivadas pela emancipação política dos distritos, eleições suplementares foram realizadas.