Depois de reclamações, quanto a “arruaça” que foi realizada na madrugada do Natal, a polícia reforçou a fiscalização para a virada do ano

publicado em 31/12/2022

A Polícia Militar de Votuporanga irá fiscalizar veículos e reforça monitoramento na virada (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Militar de Votuporanga reforçou o seu efetivo para realizar a fiscalização contra o ‘Bololô’ e práticas parecidas durante as festividades da virada do ano no município. Depois de muita reclamação, nos quatro cantos da cidade, quanto a arruaça da madrugada do Natal, a polícia será mais efetiva para garantir que a perturbação da população não se repita.

Segundo o comandante da 3ª CIA da Polícia Militar de Votuporanga, capitão Pagotto, a polícia manterá o padrão e assim como no Natal, os militares realizaram operações pontuais e apreensões de veículos. “O próprio movimento ele é rotativo e passa pela cidade inteira. Foi feita apreensão de veículos, autuações. No dia 25, reforçamos o policiamento ainda mais e para o dia 31 voltaremos a reforçar”, disse ele.

Pagotto esclareceu quanto ao risco desnecessário desse tipo de movimento na cidade e o quanto as pessoas podem se ferir facilmente. “Ninguém sai de casa com a certeza de que vai sofrer um acidente. Ela pode mudar a vida dela drasticamente ou a de um transeunte que está a pé, de forma totalmente desnecessária, acabamos abominando essa conduta”, completou.

Para evitar esse tipo de imprudência, o capitão orienta a todos a conscientização, isso porque muito além da perturbação, tragédias podem acontecer de forma muito rápida e fácil.

“Na época em que vivemos esse tipo de conduta já não é mais aceitável, algo totalmente desnecessário e colocando em risco a vida do próximo. Acabamos vendo muita coisa triste, pessoas perdendo a perna por causa de moto, pessoas que atropelam a outra e ela vem a falecer. Algo triste e que não podemos aceitar mais”, relatou ele ainda.

Além disso, Pagotto lamenta os episódios, que podem ser evitados. “Ficamos tristes, porque é uma conduta totalmente evitável. Acaba causando um desgaste para toda a população. Tanto para os moradores da cidade que se sentem incomodados e para a polícia”, finalizou.

Comandante dá dicas para segurança durante o réveillon

O fim de ano é momento de descanso, isso porque a maioria das pessoas entram de férias e muitas famílias aproveitam para viajar. Longe do lar a maior preocupação fica em relação a segurança da moradia, que fica sozinha durante os dias da viagem. Para isso, o capitão Pagotto deu dicas de como manter a segurança de sua residência.

De acordo com o comandante, para amenizar a preocupação quanto aos crimes durante as festividades os moradores podem seguir recomendações como montar uma rede de apoio para colaborar com a vigilância.

“Às vezes se a pessoa vai viajar para longe e deixa a casa sozinha é interessante que se crie uma rede de apoio, dentro do bairro com o vizinho, com uma certa amizade, um dá uma olhadinha na casa do outro. Ver se está tudo bem. As casas que têm monitoramento, já inibem esse tipo de conduta de furto a residência”, disse Pagotto.

Outra recomendação, é não deixar as luzes acesas, porque durante o dia, significa para os ladrões que não há ninguém em casa. Além de tirar aparelhos eletrônicos das tomadas, pois podem ocasionar curto circuito em caso de quedas de energia, provocando assim incêndios.