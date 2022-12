Na primeira troca de roupas do filho foi estampada a frase: “Mamãe você aceita casar com o papai?”

publicado em 13/12/2022

Gustavo usou a primeira troca de roupa de seu filho Isaac para pedir sua companheira, Beatriz, em casamento na maternidade (Foto: Santa Casa)

Da redação

Uma cena inusitada dentro da maternidade da Santa Casa de Votuporanga chamou a atenção da equipe médica, enfermeiros e até de pacientes pelos corredores do hospital. Um pai apaixonado aproveitou o nascimento do filho para pedir a companheira em casamento.

O dia 8 de dezembro é mais que especial e único para a vendedora Beatriz Aparecida Guedes da Silva. Beatriz deu entrada no Hospital para o nascimento do seu primeiro filho, Isaac Guedes de Freitas Gonçalves. Ele veio ao mundo com 3,445 quilos e 48 centímetros.

A alegria de ver o filho nascer com saúde, no entanto, foi multiplicada quando, na primeira troca do bebê ela viu o recado de seu companheiro, Gustavo de Freitas Gonçalves, estampado na roupa dele que dizia: “Mamãe você aceita casar com o papai?”.

Juntos há oito anos, a paciente não se conteve. “Eu estava meio sonolenta, tinha acabado de retornar do repouso após o parto. Não raciocinei na hora, mas fiquei muito feliz. Não consigo explicar a emoção de ver meu filho e ainda mais com a surpresa. Fiquei tonta”, contou a mamãe.

Gustavo explicou sobre sua iniciativa. “É um dia único para a mãe, o dia do nascimento do seu filho e seria emocionante eternizar a data para nosso relacionamento e para nossa família. É o nosso 8 de dezembro e agora é planejar o casamento para 2023”, destacou.