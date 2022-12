A farmácia já está disponível para os advogados do município e também da região comprarem medicamentos a preço de custo

publicado em 06/12/2022

A OAB Votuporanga realizou uma cerimônia de inauguração da farmácia da CAASP com autoridades (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Votuporanga inaugurou no último fim de semana a farmácia da CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), na sede da entidade no município, com espaço amplo para acolher e oferecer atendimento funcional para os advogados votuporanguenses e da região.

A farmácia oferece medicamentos, além de grande variedade de produtos de higiene pessoal, perfumaria e dermocosméticos. No segmento de medicamentos, o desconto mínimo praticado é de 24% - ou seja, a CAASP repassa o medicamento ao advogado por preço de custo, sem qualquer acréscimo.

No local, os advogados encontram todos os medicamentos de uso continuado, inclusive aqueles controlados pelo Governo Federal por meio de receituário especial.

Já os produtos de higiene pessoal e perfumaria, o desconto é variável, pois tratam-se de mercadorias não-tabeladas pelo Governo Federal, e os preços estão diretamente ligados às leis de mercado. Nesses casos, a CAASP procura adquiri-los por preços competitivos, repassando-os aos clientes sem acréscimo.

“É muito significativo para nós, principalmente, pela CAASP fornecer esses medicamentos a preço de custo. Eles não visam lucros e é um benefício para os advogados de Votuporanga e região”, disse o advogado Bruno Dumbra, vice-presidente da OAB.