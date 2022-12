O candidato afirmou ainda que pretende fazer uma gestão participativa, onde todos os vereadores serão ouvidos

publicado em 16/12/2022

Para ele, o maior desafio em presidir a Câmara é dar vazão para toda a demanda dos demais vereadores (Foto: Câmara de Votuporanga)

Da redação

Em entrevista exclusiva ao A Cidade, Jura reafirmou sua candidatura e disse que se sente preparado para ocupar o cargo diante de sua experiência de quatro mandatos legislativos. Ele afirmou ainda que pretende fazer uma gestão participativa, onde todos os vereadores serão ouvidos para as decisões da Câmara e não apenas a Mesa Diretora.

“Me sinto preparado para ser presidente pela experiência que tenho diante de meus mandatos na Câmara, pela opção que fiz de ser um vereador presente, que está todo dia na Câmara, articulado com os vereadores, onde todas as minhas ações são pensadas no coletivo e também por essa ligação que teremos com o Governo Federal quando formos pleitear as melhorias para o município, por ter apoiado o governo eleito. Além disso, por eu estar sempre na Câmara, tenho uma boa relação com os servidores e conheço o processo legislativo”, disse.

Para ele, o maior desafio em presidir a Câmara é dar vazão para toda a demanda dos demais vereadores, pois cada um deles atua em uma área da sociedade, onde o presidente da Câmara deve dirigir toda a estrutura legislativa para dar guarida e retaguarda a todos os vereadores.

“Em função de minha presença constante, acredito que posso ajudar esses mandatos a se viabilizarem mais, fazendo a interlocução com o Poder Executivo e a população de uma maneira independente e harmônica”, completou.

A presidência da Câmara, principalmente o biênio final do mandato, é vista também como uma janela de visibilidade para quem procura alçar voos mais altos nas eleições municipais. Questionado sobre se isso passa por sua cabeça Jura disse que tudo vai depender do cenário que se desenhar daqui para frente.