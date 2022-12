O caso aconteceu neste fim de semana na cidade; o motorista não foi identificado e seu veículo segue apreendido pela polícia

publicado em 19/12/2022

O caso aconteceu neste fim de semana, na avenida José Marão Filho o motorista ainda não foi identificado (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O motorista de um GM/Celta abandonou o seu carro, antes da chegada da polícia, depois de bater em um poste de energia e tombar o veículo em Votuporanga. O caso aconteceu neste fim de semana, na avenida José Marão Filho, quase que na alça de acesso da Rodovia Euclides da Cunha, próximo do Ville Hotel Gramadão.

De acordo com o apurado pelo A Cidade, a batida aconteceu por volta das 6h da manhã do sábado (17). O motorista provavelmente acessou a marginal em alta velocidade e perdeu o controle da direção, o que o levou a colidir contra um poste. Com o impacto o veículo ficou destruído e tombou na via.

Antes da chegada da Polícia Militar, no entanto, o motorista fugiu e deixou o carro no local. Ele ainda não foi identificado e as autoridades seguem nas investigações para localizá-lo. Enquanto isso o seu veículo continua apreendido.