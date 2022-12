O documento foi lido na sessão ordinária de terça-feira (6) da Câmara Municipal de Votuporanga e agora será encaminhado ao órgão

publicado em 07/12/2022

Apenas a vereadora Sueli Friósi assinou a Moção de Repúdio ao TSE junto de Cabo Renato Abdala (Foto: Assessoria)

Apenas a vereadora Sueli Friósi (Avante), assinou a Moção de Repúdio proposta pelo vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) direcionada ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por conta das “práticas imorais diante do processo eleitoral e suas ações de censura contra o povo brasileiro”. O documento foi lido na sessão ordinária de terça-feira (6) da Câmara Municipal de Votuporanga e agora será encaminhado ao órgão.

Como noticiado pelo A Cidade, a iniciativa já tramita na Câmara Municipal há dias, mas antes dela entrar no expediente os vereadores aprovaram um projeto de resolução para não terem que a discutir em plenário. A medida foi aprovada para não comprometer alguns dos vereadores que estavam com medo de aprovar a Moção, temendo represarias do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e também não queriam encarar a repercussão negativa que um voto contrário poderia gerar dentre os bolsonaristas, que são mais de 68% do eleitorado votuporanguense.

Nesta encruzilhada, então, surgiu o projeto de resolução onde a proposta de Abdala poderia avançar sem ter que passar pelo plenário, apenas com a sua assinatura e com as dos demais vereadores que tivessem coragem para tal, no caso, apenas Sueli Friósi.

“Acredito que o país está passando por um momento onde a gente não deve ficar em cima do muro, pois esse muro, às vezes, pode receber estilhaços ou cair. A gente tem que ter um posicionamento e lutar por esse posicionamento. Aderi a essa moção porque eu acredito ainda no nosso Brasil e preservo a liberdade da nossa população. A liberdade do nosso povo deve continuar”, disse a vereadora.

Como a moção não precisou ir para plenário, o assunto foi discutido apenas durante o tempo de tribuna de Renato Abdala, que leu a moção e teceu críticas ao judiciário.