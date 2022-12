Presidente eleito fez uma laringoscopia em São Paulo

publicado em 05/12/2022

O exame já estava previamente agendado (Foto: Agência Brasil)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (pt) realizou, na manhã de domingo (4), uma laringoscopia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O exame já estava previamente agendado.De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, o "exame se mostrou dentro da normalidade."Lula seguiu para São Paulo na sexta-feira à tarde, de onde assistiu a derrota do Brasil para Camarões na Copa do Mundo.No dia 20 de novembro, Lula realizou uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda, uma lesão na laringe. Na ocasião, o procedimento mostrou ausência de neoplasia (câncer).*Agência Brasil