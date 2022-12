A partir de agora os vereadores entram em recesso, com o próximo encontro legislativo agendado apenas para o dia 20 de janeiro

publicado em 20/12/2022

O capitão, Alexandre de Oliveira Marques, o cantor Joab Ribeiro de Oliveira Fontes e a senhora Palmira Biscassi Catanozzi foram homenageados (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga realizou na noite de segunda-feira (19) a última sessão ordinária de 2022. A partir de agora os vereadores entram em recesso, com o próximo encontro legislativo agendado apenas para o dia 20 de janeiro, e a despedida deste ano na Casa de Leis foi marcada por emoção e homenagens.

Como antecipado pelo A Cidade, foram realizadas a entrega de três títulos de “Cidadão Votuporanguense”: o capitão da Polícia Militar, Alexandre de Oliveira Marques, o cantor Joab Ribeiro de Oliveira Fontes e a senhora Palmira Biscassi Catanozzi.



A primeira a receber a honraria foi dona Palmira. O ato foi marcado de muita emoção, uma vez que ela, quase centenária, foi cercada de familiares e amigos, inclusive educadores e inspetores de alunos aposentados, que trabalharam com ela no IE (Instituto Educacional José Manoel Lobo) na escola SAB (Sarah Arnoldi Barbosa).

Ela foi agraciada com o título por iniciativa do vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB). Em um rápido discurso, dona Palmira conseguiu emocionar a todos ao agradecer a homenagem e aos presentes.

“Sou muito grata a tudo que Jesus proporcionou para mim. Muito obrigada a todos que vieram que Jesus abençoe a todos, muito obrigada”, disse ela emocionada.

Logo depois o homenageado foi o capitão da PM Alexandre de Oliveira Marques. Acompanhado de vários colegas de farda e de sua esposa Leila, o militar agradeceu o título que lhe foi concedido por iniciativa do ex-vereador Marcelo Coienca, hoje secretário municipal de Cidade.

“Tive o orgulho de trabalhar aqui na indústria, comércio e depois como servidor do Estado. Minha profissão me fez passar por diversas cidades, mas foi aqui que escolhemos viver e foi aqui que escolhemos para que nossas filhas nascessem, para que fossem votuporanguenses. Agradeço a todos por esse título e me sinto orgulhoso de ser um Cidadão Votuporanguense”, destacou o capitão.

Por fim, o cantor Joab levou o seu carisma já conhecido dos palcos para a tribuna da Câmara. Ele foi homenageado por iniciativa de Chandelly Protetor (Podemos) e não escondeu a alegria de ser agora, de forma oficial, um Cidadão Votuporanguense.