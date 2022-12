A última vez em que notificação semelhante foi feita, a Represa Municipal transbordou e houve estragos pelos quatro cantos da cidade

publicado em 29/12/2022

A última vez em que alerta do tipo foi emitido a cidade foi atingida por um temporal que transbordou a Represa e causou estragos (Foto: A Cidade)

Da redação

A Defesa Civil do Estado de São Paulo voltou a emitir um alerta sobre o as condições propícias para chuvas intensas e contínuas acompanhadas por raios, fortes rajadas de vento e granizo em Votuporanga e região. A última vez em que notificação semelhante foi feita, a Represa Municipal transbordou e houve estragos pelos quatro cantos da cidade.

De acordo com os institutos de meteorologia, há 90% de probabilidade de chuva para todos os dias do resto deste ano, inclusive para o dia 31, e também para os dez primeiros dias de 2023.

Diante deste cenário, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois haverá risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo. Em caso de emergências acione a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

A Defesa Civil também alerta sobre a manutenção de alguns cuidados neste período propício a pancadas de chuvas fortes, como: manter calhas sempre limpas; não acumular lixo nem entulhos nas ruas para não prejudicar o escoamento das águas; manter árvores podadas regularmente; não jogar lixo ou entulho em lotes baldios, bueiros, quintais, córregos e ruas; e desligar e desconectar os aparelhos elétricos, quando perceber chuvas fortes acompanhadas de raios.

Estragos

O último temporal que atingiu Votuporanga aconteceu na madrugada do dia 4 de dezembro, quando foi registrado mais de 170 milímetros de chuva em Votuporanga. Na ocasião, o rompimento de uma tubulação de água no cruzamento da Av. das Nações com a Av. Domingos Pignatari provocou o deslizamento de terra e a formação de uma cratera, que gerou, inclusive, a interdição de uma das pistas do pontilhão.