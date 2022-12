Líder de governo se deu melhor nas articulações; Mesa Diretora também foi eleita tendo Professor Djalma como vice-presidente

publicado em 20/12/2022

Daniel David conquistou o voto de 13 dos 15 vereadores de Votuporanga e vai assumir a presidência da Câmara em 2023 (Foto: A Cidade)

Da redação

O vereador Daniel David (MDB), atual líder do governo do prefeito Jorge Seba (PSDB), venceu com folga a eleição da Mesa Diretora de segunda-feira (19) e vai assumir a presidência da Câmara Municipal de Votuporanga a partir de 2023. Ele desbancou seu único adversário declarado, Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) e também Cabo Renato Abdala (Patriota), que se lançou na hora. Ambos votaram em si mesmos, enquanto o eleito conquistou 13 votos.

Daniel se deu melhor na articulação com os demais vereadores e conseguiu praticamente fechar questão por seu nome. A vitória com folga honra o compromisso firmado na eleição do primeiro biênio, quando ele abriu mão de sua candidatura para fortalecer o nome de Serginho da Farmácia (PSDB) em troca do mesmo apoio na disputa de agora.

“Sinto-me honrado para a missão para a qual fui eleito. Quero agradecer a todos os votos que recebi e a toda a Mesa Diretora que estará comigo. Quero dizer a vocês que essa Câmara irá trabalhar em unidade pelos anseios da população. Vamos nos empenhar ao máximo para fazer uma Câmara que cuide de nossa cidade da melhor forma possível fazendo com que nossa cidade continue sendo destaque”, disse ele em seu primeiro discurso como presidente.

Os únicos que ficaram de fora deste acordo foram Jura e Renato, que votam em si mesmos. O único a se pronunciar, no entanto, foi Jura, que desejou sucesso para Daniel. “Coloquei meu nome à disposição, mas não logrei êxito. Voto em mim para marcar a minha posição, mas desejo sucesso ao futuro presidente”, afirmou.

Como já mencionado pelo A Cidade, além de ser o representante legal da Câmara, o novo presidente também é o terceiro na linha sucessória de comando em caso de afastamento, cassação ou viagem ao exterior do prefeito e vice. Justamente por conta dessas responsabilidades ele faz jus a um acréscimo de 60% em seu subsídio (salário) o que corresponde a cerca de R$ 2,9 mil.

Mesa Diretora