O candidato disse que quer implementar também um projeto solidário na Casa em conjunto com o Fundo Social

publicado em 16/12/2022

Daniel David disse que quer ser presidente da Câmara de Votuporanga para manter um ambiente motivado de trabalho (Foto: Câmara Municipal de Votuporanga)

Da redação

Ao A Cidade, Daniel David disse que quer ser presidente da Câmara de Votuporanga para manter um ambiente motivado de trabalho no Legislativo, onde a população será a maior beneficiada. Ele disse que quer implementar também um projeto solidário na Casa em conjunto com o Fundo Social.

“Graças a Deus, eu tenho hoje uma boa experiência em administração e a Câmara é uma empresa, que precisa ser administrada, mas o que mais motiva a ser presidente da Câmara não é só cuidar da parte interna, mas sim poder manter um ambiente motivado de trabalho, pois assim quem ganha é a população. Acredito em uma Câmara que possa fazer a diferença na vida das pessoas e acredito que unidos podemos fazer ainda mais por Votuporanga. Tenho um projeto de criar a Câmara Solidária, que é trabalhar as dificuldades da população em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade. Ainda estamos estudando a viabilidade jurídica disso, mas esse é um de meus sonhos”, disse.

Daniel afirmou ainda que pretende fazer um trabalho focado no desenvolvimento de Votuporanga por meio de uma parceria entre todos os vereadores.

“Quero trabalhar com os vereadores em parceria por uma Câmara cada vez melhor e uma cidade melhor. Votuporanga não para e nós precisamos sempre estar em evidência, pois já somos destaques em educação, referência em saúde e tudo tem que sempre melhorar”, completou.

Ao mesmo tempo em que a presidência da Câmara pode ser gratificante, em razão da visibilidade, ela também vem acompanhada de muita cobrança já que o presidente é visto como a “cara” do legislativo. Questionado se se sente preparado para esse desafio, Daniel afirma que todo vereador está preparado para isso.