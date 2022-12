A nova onda de casos de Covid-19, decorrentes da mutação do vírus Ômicron, que se espelham de forma muito rápida

publicado em 08/12/2022

Dra. Regina Silvia Chaves de Lima, que relatou sobre a gravidade e rapidez desse novo contágio (Foto: Reprodução)

Com o aumento de casos de Covid-19, os cuidados devem ser redobrados para evitar o contágio da doença. A nova onda surgiu de cepas do vírus, que se disseminam com muita facilidade, decorrentes da mutação do vírus Ômicron.

Quem explica esse cenário é a médica infectologista da Santa Casa de Votuporanga, dra. Regina Silvia Chaves de Lima, que relatou sobre a gravidade desse novo contágio.

“É o mesmo perfil, altamente contagioso, porém não aumentou a gravidade dos sintomas, que são semelhantes à gripe comum. Os sinais são: cefaleia, febre alta, coriza e tosse seca”, disse.

Os grupos de risco são os idosos e pacientes com comorbidades severas. “Em pessoas de idades mais avançadas, embora com a vacinação completa, o corpo tem uma resposta imunológica mais lenta e, por isso, são considerados de risco”, complementou.

A prevenção é composta pelo uso de máscara, higienização das mãos e a vacinação em dia. “A transmissão é via respiratória, então o uso de máscara é primordial, juntamente com a higienização das mãos e vacinação, que causou grande queda nos casos graves”, afirmou.

Regina frisou a necessidade de utilizar máscara em serviços de saúde. “Em ambiente hospitalar, temos os pacientes que estão internados e a circulação de acompanhantes (que saem da comunidade para dentro da Instituição) e de profissionais. A máscara é um importante equipamento de proteção individual para evitar infecção e surto”, falou.