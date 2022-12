Com duas investidas para venda e muito próximo da decisão de não participar do torneio, a diretoria terá que lidar com dificuldades financeiras

publicado em 15/12/2022

Quem detalha esse cenário é o presidente da Votuporanguense, Edilberto Fiorentino, o conhecido Caskinha (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Depois de uma série de idas e vindas, a diretoria do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) decidiu participar do Campeonato Paulista da Série A3. Em meio a um cenário não tão agradável e depois de duas investidas de empresários que tentaram comprar o clube, além de muito próximo da decisão de não participar do torneio, a organização terá que driblar as incertezas financeiras para manter vivo o futebol na cidade.

Quem detalha esse cenário é o presidente da Votuporanguense, Edilberto Fiorentino, o conhecido Caskinha, que relatou que o trabalho até a reapresentação no elenco contou com uma força-tarefa de algumas pessoas e do amor dos diretores pelo clube.

“A gente está como se fosse uma pessoa alcoólatra ou um drogado… vivendo um dia por vez. Essa é a realidade do clube”, disse o presidente.

Sem esconder como o clube atualmente está “sobrevivendo”, as equipes de marketing do CAV estão a todo vapor na busca de apoiadores para manter vivo o futebol na cidade. “A gente até pede para as pessoas que querem ajudar o CAV e manter o futebol em Votuporanga aceso que entrem em contato conosco. Toda ajuda é bem-vinda”, completou.

Não diferente dos anos anteriores, de reestruturação da Votuporanguense, Caskinha demonstra o otimismo e a esperança de o elenco conseguir brigar para se manter na Série A3 e conquistar grandes coisas durante o torneio.