451 votuporanguenses testaram positivo para a doença e seis deles precisaram ser internados

publicado em 15/12/2022

Seis votuporanguenses precisaram ser internados (Foto: A Cidade)

Da redação

Depois de meses de uma certa tranquilidade, o número de casos de Covid-19 voltou a crescer nos últimos dias em Votuporanga. Dados da Secretaria Municipal da Saúde revelam que, nos últimos sete dias, 451 votuporanguenses testaram positivo para a doença e seis deles precisaram ser internados, um inclusive em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O aumento de casos segue uma tendência nacional impulsionada pelo surgimento de uma nova subvariante da Ômicron. Justamente por conta deste novo cenário foi que no início do mês o prefeito Jorge Seba (PSDB) editou um decreto recomendando a volta do uso de máscaras no município.

Os números, apesar do crescimento, não chegam nem perto dos cenários críticos que a cidade já encarou em ondas anteriores. A média é de 64 novos casos por dia e, desde agosto, não há o registro de mortes por conta de complicações da doença.

Mesmo assim a Secretaria de Saúde intensificou as ações preventivas, principalmente sobre a vacinação contra o coronavírus. Nesta semana, inclusive, foi aberto o cadastro de bebês de 6 meses a crianças com 2 anos, 11 meses e 29 dias para a “xepinha” da vacina contra Covid-19.

A ação se fez necessária para melhor aproveitamento do imunizante, já que uma vez aberto o frasco, as doses precisam ser aplicadas rapidamente, respeitando o prazo de vencimento. Os pais interessados em fazer o cadastro devem entrar em contato com a Secretaria da Saúde pelo telefone (17) 3405-9787, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

A vacinação para crianças dessa faixa etária com comorbidades está sendo realizada desde o dia 29 de novembro. A partir de agora, o público sem comorbidade também poderá ser vacinado mediante cadastramento para a “xepinha”. Para a vacinação, os pais deverão levar documento de identificação pessoal da criança e do responsável, Cartão do SUS e assinar o Termo de Assentimento que será fornecido na Unidade.