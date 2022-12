Antes dele, o presidente do TJ (Tribunal de Justiça), desembargador Ricardo Anafe, tomou posse no sábado (3)

publicado em 06/12/2022

Carlão Pignatari assume na quarta a cadeira de governador do Estado de São Paulo (Foto: Governo SP)

O deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Carlão Pignatari, volta a assumir a cadeira de governador do estado de São Paulo, na quarta-feira (7). Antes dele, o presidente do TJ (Tribunal de Justiça), desembargador Ricardo Anafe, tomou posse no sábado (3) e fica até nesta terça-feira (6).A assinatura do termo de transmissão de cargo ocorreu no Palácio dos Bandeirantes com a presença do governador Rodrigo Garcia, que embarca para a Itália no mesmo dia para uma audiência com o Papa Francisco.Rodrigo Garcia viaja com recursos próprios, sem custos ao Estado, para o encontro amanhã com o pontífice da Igreja Católica. Ele retorna para São Paulo na noite de sexta-feira.