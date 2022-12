Os cinco prêmios, que vão de motos até celular, foram sorteados ontem durante a manhã de ontem na sede da entidade na rua Tietê

publicado em 30/12/2022

A campanha fez parte do calendário de comemorações dos 50 anos da associação votuporanguense (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga realizou ontem pela manhã o sorteio de prêmios, que foram arrecadados pela entidade. A campanha fez parte do calendário de comemorações dos 50 anos da associação votuporanguense, o sorteio, inclusive, aconteceu na sede da entidade, que fica na rua Tietê.

Na presença de quase 80 pessoas, a manhã do sorteio aconteceu sob a regência da presidente da Instituição, Márcia Gianoti, que agradeceu pelas doações e pelo valor que agora será debitado na conta da Apae para o mantimento das atividades de seus alunos.

“Esse valor é fundamental para a manutenção, principalmente, no início do ano onde quase não recebemos os convênios com a rede pública, precisamos saldar os nossos compromissos. Hoje atendemos 167 deficientes de Votuporanga e mais cinco municípios ao nosso entorno, o cuidado com o pessoal é muito especial”, disse ela.

Foram sorteadas 3 Honda/Biz 110, uma TV 50’ e um smartphone. A vencedora da primeira motocicleta é Silvia M. de Souza, a segunda saiu para ARLS Monte Sinai, a terceira para Mariana Oliveira da Silva, a TV ficou para Arthur Ribeiro e o Smartphone foi para Márcia dos Santos.