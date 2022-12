Para ajudar a iluminar o seu caminho nas finanças em 2023, o A Cidade buscou as percepções e dicas de uma especialista em investimentos e mercado

publicado em 31/12/2022

O especialista em mercado Jean Mainardi diz que empreendedor precisa estar preparado e com os “pés no chão” para 2023 (Foto: Arquivo pessoal)

Da Redação

“Muito dinheiro no bolso” diz um trecho do mantra mais ouvido e mais cantado entre as 23h55 do dia 31 de dezembro e a 00h01 do dia 1º de janeiro, não é mesmo? É o que eu quero, e é o que todo mundo quer. Afinal, a preocupação com a economia do país é o que pesa na hora de buscarmos investimentos, novos rumos e metas no mercado e fazer crescer o nosso tão suado “pé de meia”.

E para ajudar a iluminar o seu caminho nas finanças em 2023, o A Cidade buscou as percepções e dicas de uma especialista em investimentos e mercado. Para Jean Martins Mainardi, assessor de investimentos com experiência em mercado financeiro, e atuação como gerente de relacionamento em bancos internacionais, o novo ano requer muita cautela, mas boas expectativas diante de um cenário político tumultuado pelas eleições presidenciais.

De formas sintética, o especialista acredita na perspectiva de ano bom na visão do consumo, isso por meio da injeção de recursos na economia como o Bolsa Família (Auxílio Brasil) e outros recursos sociais. As pessoas deverão ter o dinheiro em mãos para comprar, situação que vai incentivar o consumo de forma ampla. “Entretanto, por outro lado, fica o ponto de atenção sobre a inflação que deve subir de maneira galopante em 2023, da mesma forma que vimos no cenário recente da pandemia e os auxílios emergenciais”, destaca.

Sobre qual o melhor investimento que as pessoas em geral podem programar para o ano de 2023, é difícil apontar um caminho de forma genérica, mas a orientação é que as pessoas busquem investimentos alinhados com o perfil de cada um e as suas necessidades. “É importante buscar as alternativas melhores que as que já administram. O mercado hoje tem oferecido opções, oportunidades. Para quem gosta da renda fixa, que até acredito que tem sido o perfil das pessoas da nossa região, os Títulos de Renda Fixa Pré-fixados são os que estão oferecendo o maior risco de marcado. O ideal seria optar pelos Títulos Pós-Fixados”, comenta Jean Mainardi.

Segundo ele, é justamente pelo fato de a taxa de juros ficar elevada por um espaço de tempo maior, cenário que deve seguir de dois dígitos em 2023, que precificar a sua taxa, optando pela pré-fixada, você assume o risco.

Imóveis e bens

O ano de 2022 viveu os efeitos da valorização dos modelos de automóveis seminovos e usados que teve início na pandemia devido à escassez de veículos novos no mercado. A tendência é que os valores comecem a cair neste início de ano, acredita o assessor de mercado.

“Dificilmente os aumentos de 2022 irão se repetir em 2023”, diz sobre o cenário de vendas de veículos.

Já sobre o mercado imobiliário, a tendência é que, como o novo presidente (Lula) assumindo o comando em Brasília, existe a expectativa de que sejam criados mais incentivos para a construção de moradias, especificamente casas populares. “Penso que deve ter o aquecimento na construção civil, especialmente no varejo, por conta desse cenário de programas habitacionais populares”.

É momento para empreender?

Jean Mainardi explica que, diante de qualquer cenário da economia, crises políticas, inflação ou até uma nova fase de bons investimentos, quem pensa em investir e empreender no Brasíl precisa estar sempre atento, preparado e com os “pés no chão”. A dica, diz ele, é que a pessoa pesquise muito bem antes de montar o seu próprio negócio.