Os estudantes da CEM ‘Profª Anita Liévana Camargo’ foram os protagonistas de uma emocionante noite de autógrafos com seus familiares

publicado em 22/12/2022

Os alunos da escola Anita Liévana Camargo foram protagonistas de uma noite de autógrafos em Votuporanga (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Os alunos da CEM ‘Profª Anita Liévana Camargo’ protagonizaram um momento único e emocionante, e se tornaram escritores por um dia. Isso porque eles realizaram o lançamento de um livro com histórias autorais e fizeram uma noite de autógrafos com os familiares para comemorar o momento.

O lançamento aconteceu para abrilhantar uma atividade que, na verdade, iniciou de forma simples pelo professor Milton Perecin dos Santos. O maestro trabalha muito em sala de aula com contação de histórias e também produção de texto, em uma dessas aulas viu o potencial de seus alunos.

“Desde o ano passado, começaram a surgir produções de textos que foram me chamando a atenção. Nesse ano tivemos duas superproduções de textos realizadas coletivamente pelas crianças, que ficaram muito boas”, disse ele.

Entre as produções que chamaram a atenção, estão as histórias de “A Fadinha e seus heróis” e o outro “O Menino Azul”. A primeira fábula fala de uma pequena fada que passa por um problema de autoaceitação, que não gostava de suas asas e depois acaba a gostar de si com a ajuda de amigos, com palavras de incentivo.

Já o Menino Azul fala sobre um garoto que morava em um planeta e onde era proibido o uso de espelhos, porque justamente tinha-se uma preocupação de que as pessoas não ficassem se comparando e que assim não se sentissem melhor umas do que as outras.

Depois de ver esses grandes resultados, o professor correu atrás de realizar o livro, inicialmente, em formato digital e no meio do caminho obtiveram a ajuda Prefeitura de Votuporanga e de uma rede de amigos de Milton, com recursos para conseguir a publicação física do livro.