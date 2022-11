Os empresários e irmãos Tassio Rodrigues, 37 anos, e Aécio Rodrigues, 31 anos, vão acompanhar a sua terceira copa de perto

publicado em 18/11/2022

Tassio Rodrigues, 37 anos, e Aécio Rodrigues, 31 anos, vão acompanhar a sua terceira copa de perto (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Votuporanguenses embarcaram em uma aventura para o Catar, tudo isso com o intuito de reforçar a torcida do Brasil, na Copa do Mundo, que começa neste domingo (20). Os empresários e irmãos Tassio Rodrigues, 37 anos, e Aécio Rodrigues, 31 anos, vão acompanhar a sua terceira copa de perto.

Os dois embarcam para o Oriente Médio no dia 26 de novembro e voltam para as terras votuporanguenses no dia 6 de dezembro. Eles vão assistir sete jogos, entre eles os três do brasil na primeira fase.

“A gente resolveu ir para a Copa, porque nós amamos o futebol e a Copa do Mundo. Desde 2014 na nossa primeira Copa nós prometemos que iriamos em todas se pudéssemos. Vamos assistir três jogos do Brasil e de outros países, como Holanda, Espanha, Portugal e Estados Unidos. Vão ser sete jogos ao todo”, disse Tassio Rodrigues em entrevista ao A Cidade.