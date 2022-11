No domingo, o Parque da Cultura recebe o espetáculo-cortejo “Virado à Paulista”; e no dia 16, “Chovem Amores na Rua do Matador”

publicado em 08/11/2022

O Circuito SP é um programa que promove a difusão artístico-cultural descentralizada no Estado de São Paulo (Foto: Divulgação)

O mês de novembro promete atração cultural para todos os públicos em Votuporanga. Depois do Encontro de Carros Antigos no Parque da Cultura ao som de muito rock nacional e internacional; e do clássico popular de Júlia Ribas com o Palco das Artes na Concha Acústica; a agenda dos próximos dias segue com diversas opções.

No domingo (13), em meio à programação de mais uma edição do Parque das Artes, o Parque da Cultura também receberá o espetáculo-cortejo “Virado à Paulista”, do Grupo Cênica, às 17 horas, com classificação livre e duração de 50 minutos.

O evento homenageia o samba paulista, seus compositores, compositoras e intérpretes com a representação dos cortejos da cidade de Pirapora do Bom Jesus, onde era realizada uma festa religiosa para a qual confluíam pessoas vindas de vários lugares do Estado.

Do ponto de vista da cultura ocidental, a festa possuía uma parte sagrada e uma profana. Esta última acontecia em dois barracões onde pessoas negras, suas culturas e batuques de diferentes sotaques engendravam um samba em que o bumbo tinha papel fundamental.

O espetáculo será apresentado em Votuporanga por meio da parceria da Prefeitura com o programa Circuito SP, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, e gerido pela organização social Amigos da Arte.

“É uma enorme alegria recebermos eventos dos nossos parceiros e apresentarmos uma agenda diversificada para alimentar o gosto pela cultura das famílias votuporanguenses. O Virado à Paulista também destaca a importância da comunidade negra na cultura do nosso Estado, lembrando que neste mês comemoramos o Dia da Consciência Negra”, disse a secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaina Silva.

Monólogo

Outra atração que Votuporanga também foi contemplada pelo programa Circuito SP, foi o espetáculo teatral “Chovem Amores na Rua do Matador”, que será apresentado no dia 16 de novembro, próxima quarta-feira, às 19h30, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. A entrada é gratuita.

O espetáculo é uma adaptação do conto escrito por Mia Couto e José Eduardo Agualusa para os palcos. Apresentado por Expedito Araujo, o monólogo se enquadra como comédia dramática com duração de 70 minutos e classificação etária de 14 anos.

Circuito SP