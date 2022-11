Ao todo, 73 novas oportunidades de trabalho foram abertas a mais, o que pode parecer pouco, mas se mostrou bastante positivo diante do cenário atual

publicado em 29/11/2022

Depois de oito meses no vermelho, Votuporanga ensaia uma recuperação e volta a gerar salto positivo de empregos (Foto: Foco Studio)

Da redação

Depois de oito meses no vermelho, Votuporanga voltou a contratar mais do que demitir, segundo os dados oficiais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, relativos ao mês de outubro. Ao todo, 73 novas oportunidades de trabalho foram abertas a mais, o que pode parecer pouco, mas se mostrou bastante positivo diante do cenário atual.

O município vinha de uma sequência negativa impulsionada por uma crise no setor industrial, onde se contabilizou um saldo de 298 pessoas a mais na lista de desempregados. O único mês, até então, em que houve saldo positivo na cidade foi em agosto, mas as 40 vagas abertas não foram suficientes para repor o estoque de vagas formais.

Agora, conforme os dados do governo, Votuporanga ensaia uma recuperação puxada pelo setor de serviços e reforçada pela área industrial. Ao todo, 816 pessoas foram contratadas, enquanto 743 acabaram demitidas, o que resulta em um saldo positivo de 73 pessoas a mais com carteira assinada. Do total de contratações, 530 partiram dos dois setores.