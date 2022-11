A ideia é retomar o concurso de Decoração Natalina, com premiações para os que mais capricharem na decoração

publicado em 25/11/2022

Da redação

Com a chegada das festas de Natal e fim de ano, a Câmara Municipal, por meio do vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), apresentou uma proposta que busca deixar Votuporanga ainda mais bonita e decorada. A ideia é retomar o concurso de Decoração Natalina, com premiações para os que mais capricharem na decoração.

De acordo com a proposta, que foi enviada à Prefeitura por meio de um ofício, a ideia é dividir o município por categorias (residencial, comercial e edifícios) e promover uma avaliação técnica para eleger as mais bem decoradas.

“É tradição em nossa cidade, proprietários de residências, casas comerciais e edifícios adornarem suas fachadas com luzes de todas as cores e equipamentos de toda forma e tamanho. Pelo exposto, venho sugerir a promoção de Concurso de Decoração Natalina, avaliando e premiando as melhores decorações natalinas, estimulando com isso o aumento de locais enfeitados, deixando nossa cidade mais bonita e acolhedora”, propõe o vereador.

A iniciativa, segundo Jura, é fortalecer o trabalho já desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga, “que realiza decorações criativas em locais públicos, cartões postais já consagrados.

Retomada

Ação semelhante já foi realizada no passado. Em 2019, por exemplo, foi promovido Concurso Municipal “Natal Iluminado de Votuporanga”, onde os três primeiros colocados de cada categoria (imóveis residenciais, imóveis comerciais e edifícios/condomínios) foram premiados.