Além da decoração em pontos turísticos, evento contará com shows e atrações culturais, segundo a secretária da Pasta, Janaína Silva

publicado em 09/11/2022

Enfeites natalinos já estão sendo finalizados e serão instalados nos próximos dias em pontos turísticos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de trabalha nos últimos detalhes para dar o start na Programação Especial de Natal. O calendário de fim de ano terá shows, atrações culturais, a tradicional chegada do Papai Noel e uma decoração natalina que promete surpreender.

De acordo com a secretária da Pasta, Janaína Silva, os principais pontos turísticos da cidade serão enfeitados em um investimento que busca transformar Votuporanga em uma referência regional para as festas natalinas, de olho em um objetivo ainda maior, que é transformar a cidade em uma Estância Turística.

“Lá na Secretaria nós já estamos a todo vapor na produção da decoração da nossa cidade. Dentro da Secretaria de Turismo nós temos trabalhado muito a ocupação e esse cuidado com os pontos turísticos da cidade para que a gente possa, futuramente, ter como meta transformar o município numa Estância Turística. Hoje Votuporanga é um Município de Interesse Turístico e temos um objetivo maior, onde para isso nós estamos com esse projeto de decoração, que começa agora com o Natal”, disse a secretária.

Todo processo de decoração está sendo preparado já há alguns messes em um barracão onde os funcionários e os técnicos de arte da Secretaria da Cultura, junto com o Senac e alguns parceiros, como a Associação



Comercial e a Airvo.

“Nós vamos enfeitar o centro, onde também estão os nossos atrativos turísticos, e o Parque da Cultura para que a gente consiga fortalecer o nosso comércio, a nossa atividade cultural, deixando ela mais atrativa para os visitantes. Nós precisamos deixar a nossa cidade cada vez mais bonita para que ela atraia mais turistas, desenvolvendo grandes eventos e assim ajudar a gente a chegar nessa meta que é transformar a nossa cidade em uma Estância Turística”, completou.

Os enfeites devem começar a ser instalados a partir da segunda quinzena deste mês e as atrações culturais serão anunciadas em breve.