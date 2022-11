A obra foi orçada em R$ 880 mil e assim que os vereadores aprovarem a proposta, segundo o chefe do Executivo, a licitação já será aberta

publicado em 14/11/2022

A tão sonhada iluminação da Arena Plínio Marin, enfim, deve sair do papel dependendo apenas da aprovação da Câmara (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) enviou para a Câmara Municipal de Votuporanga o projeto para, enfim, completar a tão aguardada iluminação da Arena Plínio Marin. A obra foi orçada em R$ 880 mil e assim que os vereadores aprovarem a proposta, segundo o chefe do Executivo, a licitação já será aberta para o início das obras.

O projeto contempla a instalação de mais quatro torres ao redor do campo. Serão três do lado oposto da arquibancada e mais uma junto da cobertura para complementar a potência da iluminação já instalada no local.

“Enviei na semana passada um projeto de lei para a Câmara criando uma dotação orçamentária para que tão logo os vereadores aprovarem, eu possa abrir a licitação para construir quatro torres de iluminação na Arena Plínio Marin, uma ao lado de onde já está aquela cobertura com os painéis que iluminam, e as outras três torres vão estar do lado oposto”, disse o prefeito.

Com a obra a Arena, poderá, finalmente, receber jogos noturnos, uma demanda antiga dos torcedores e da diretoria do próprio clube já que os jogos durante o dia limitavam a quantidade de torcedores na arquibancada em razão do horário de trabalho e até do forte calor, que também afasta muitas famílias.

“Esse é um projeto que já está pronto e depende agora apenas da aprovação Câmara Municipal, que é sempre parceira e tenho certeza que vai analisar bem esse projeto, num custo de R$ 880 mil. Assim poderemos contratar uma empresa para fazer o restante da iluminação que falta para que possamos ter uma Arena completa e podermos oferecer jogos noturnos para o nosso CAV, para que possamos acompanhar os jogos em um horário melhor, mais fresco e que possamos traduzir isso em boas rendas para o nosso time que tão bem representa a cidade”, concluiu o prefeito.