Hospital de Votuporanga fez a “Termoablação” de veia safena, que é um dos tratamentos mais modernos da medicina

publicado em 04/11/2022

Nesta semana, o Hospital mostrou, mais uma vez, o pioneirismo na cidade com a realização de Termoablação de veia safena (Foto: Santa Casa)

Inovação. Tecnologia. Profissionais qualificados. Comprometimento. Pilares da Santa Casa de Votuporanga, Instituição filantrópica e referência em média e alta complexidades para mais de 50 municípios da região Noroeste paulista.

Nesta semana, o Hospital mostrou, mais uma vez, o pioneirismo na cidade com a realização de Termoablação de veia safena, um dos tratamentos mais modernos da medicina.

Os médicos cirurgiões vasculares Dra. Juliana Correa Meziara e Dr. José Luiz Simon Torati conduziram a equipe no Centro Cirúrgico, juntamente com a anestesista Dra. Ludmila Santis. Esse método é eficiente, seguro e minimamente invasivo, indicado para pacientes com doença varicosa e acometimento das veias safenas.

As safenas são veias localizadas nas pernas e fazem parte da circulação superficial dos membros inferiores. Conduzem o sangue das pernas para as áreas mais altas do corpo. Entretanto, essas veias podem dilatar, o que prejudica o funcionamento de suas válvulas, causando varizes, além de edema e dores.

A Termoablação de veia safena é indicada nestes casos como uma cirurgia minimamente invasiva. "Ao invés de incisões, fazemos punções que, na maioria das vezes, não é necessária sutura (dar pontos)”, disse Dra. Juliana.

O procedimento é todo guiado pelo ultrassom Doppler. “Através de uma punção guiada por ultrassom, um cateter é introduzido dentro da veia. A ponta desse cateter emite calor e cauteriza a veia safena. A veia ocluída pelo laser, posteriormente, é reabsorvida pelo organismo do paciente”, explicou a médica.

Os benefícios para o paciente são grandes. “Em relação à cirurgia, a recuperação pós-operatória é muito mais rápida e menos dolorosa, diminuindo as chances de aparecerem hematomas, inchaço e sintomas decorrentes de lesão do nervo. O tempo de repouso é reduzido, apenas alguns dias sem esforços em excesso.



O paciente é liberado para casa no mesmo dia, usando uma meia elástica e pode retornar precocemente para suas atividades habituais”, frisou a profissional.