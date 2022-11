O nome do profissional, divulgado pela CNN Brasil, faz parte de uma lista que inclui também o ex-secretário da Educação em São Paulo Gabriel Chalita

publicado em 07/11/2022

Felipe Sigollo, reitor da Universidade Brasil, é um dos nomes avaliados para o Ministério da Educação no novo governo de Lula (Foto: Jornal Cidadão/Fernandópolis)

Da redação

O reitor da Universidade Brasil, de Fernandópolis, Felipe Sigollo é um dos nomes avaliados para o Ministério da Educação no novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O nome do profissional, divulgado pela CNN Brasil, faz parte de uma lista que inclui também o ex-secretário da Educação em São Paulo Gabriel Chalita.

Felipe Sigollo é um nome muito ligado ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). Ele já ocupou cargos no Ministério da Educação onde foi Secretário-Executivo adjunto e exerceu a função de Secretário-Executivo substituto (vice-Ministro) do MEC tendo ocupado o cargo de ministro interinamente.

Sigollo também foi o responsável pela idealização do novo FIES, criando e presidindo o Comitê Gestor do programa e presidiu o Grupo de Trabalho para Avaliação do Ensino Superior. Participou ativamente da reforma do Ensino Médio, da Base Nacional Comum Curricular e das novas diretrizes da regulação e do Ensino à Distância (EAD).