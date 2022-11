Dermatologista de Votuporanga, Dra. Josiane Monção, explicou sobre a patologia, que atinge 30% das mulheres e mexe com a autoestima

publicado em 14/11/2022

Dermatologista de Votuporanga, Dra. Josiane Monção, falou sobre a doença, suas causas e deu dicas sobre prevenção (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O cabelo é uma parte importante da nossa identidade. É sinônimo de confiança, força e beleza. A alopecia feminina (queda de cabelo) atinge cerca de 30% das mulheres no mundo todo e pode ser muito traumática.

No entanto, nem tudo está perdido para àquelas que desejam enfrentar a queda de cabelo e tomar medidas para recuperar o controle de sua aparência e autoestima com segurança. Conversamos com a médica dermatologista do SanSaúde de Votuporanga, Dra. Josiane Monção, para falar mais sobre alopecia.

A profissional explicou que é um termo genérico que representa um número expressivo de tipos de queda de cabelo, que abrange desde um afinamento até a completa calvície. De acordo com o último censo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, está entre as dez queixas mais frequentes nos consultórios em pacientes de 15 a 70 anos.

Como saber se eu sofro de alopecia?

Dra. Josiane disse ainda que, infelizmente, não há exames para o diagnóstico da alopecia. “O médico dermatologista é o profissional capacitado para realizar esse diagnóstico que é clínico, através da consulta e exame minucioso do couro cabeludo. Além disso, ele vai poder distinguir a alopecia feminina das outras causas de queda de cabelo”, frisou.

Como a alopecia de padrão feminino se apresenta?

A calvície feminina tem localização diferente daquela do homem. “Ela ocorre em região difusa do couro cabeludo e não apenas nas famosas "entradas" e na coroa do cabelo como nos casos masculinos. Ela se inicia com afinamento dos fios, que pode ser percebido ao fazer um rabo de cavalo, por exemplo, e com aumento da linha média do cabelo (quando o couro cabeludo fica mais aparente ao dividir os cabelos ao meio)”, destacou.

Os principais fatores relacionados são genética e níveis hormonais.

Tratamento

Se não houver diagnóstico correto e tratamento, a queda de cabelo é progressiva. “A boa notícia é que não é uma doença irreversível, desde que o diagnóstico seja precoce! Quanto mais cedo, menos cabelos perdidos e melhor é a resposta ao tratamento, que visa aumentar a cobertura do couro cabeludo e retardar a queda”, frisou.

Dra. Josiane contou que existem atualmente medicações orais, produtos de passar no couro cabeludo e até mesmo procedimentos médicos como a intradermoterapia como forma de tratamento. “Somente o médico dermatologista vai saber decidir a melhor opção para a alopecia. Dessa maneira, resultados mais expressivos serão atingidos”, finalizou.

Os sinais de queda

- Mais cabelo em seu pente ou escova;

- Mais cabelo no ralo do chuveiro;

- Mais cabelo no travesseiro.

Dicas para o dia a dia

Se você quer ter cabelos mais bonitos e evitar a queda de cabelo feminina, siga algumas orientações práticas no seu dia a dia:

- Lave os cabelos frequentemente;

- Evite água muito quente;

- Evite secador muito quente ou chapinha (ressecam e quebram os fios);

- Trate a caspa se tiver – aumenta a queda.