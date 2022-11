O investimento, de R$ 1,5 milhão, contempla a renovação da parte de iluminação da via

publicado em 04/11/2022

Revitalização da Emílio Arroyo, segundo a Prefeitura, irá transformar a área em um novo cartão postal da cidade (Foto: Reprodução)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga assinou nesta semana a ordem de serviço para o início da primeira etapa das obras de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes. O investimento, de R$ 1,5 milhão, contempla a renovação da parte de iluminação da via, enquanto os demais processos burocráticos ainda seguem em andamento.

A informação foi revelada pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), em entrevista à Cidade FM. Segundo ele, todo o trabalho na avenida só será possível graças as emendas enviadas pelo deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB) e pelos deputados federais, Geninho Zuliani (União Brasil) e Fausto Pinato (PP).

“Cada um enviou uma emenda de R$ 1,5 milhão e cada uma delas tem que andar conforme a documentação, que demorou um pouco em razão do período eleitoral. A primeira parte da iluminação central da avenida já será executada e as outras duas partes, com o fim do período eleitoral, já vamos poder dar andamento com o processo de licitação. Estamos atrás de ainda mais recursos para dar andamento nessa grandiosa obra”, disse o prefeito.

Revitalização

O projeto de revitalização da avenida foi apresentado aos comerciantes e moradores da região no dia 30 de junho, durante um grande evento às margens da via. A proposta, aliás, vai além de uma simples reforma e irá transformar a conhecida avenida do Pozzobon em uma espécie de Boulevard Europeu.