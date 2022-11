Órgão irá atender crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem uso de álcool e outras drogas

publicado em 29/11/2022

Cerca de 200 crianças e adolescentes devem ser beneficiados com a unidade de atendimento especializado na cidade (Foto: Projeto)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga concluiu nesta semana o processo de licitação e contratação da empresa que irá reformar e adequar o espaço onde irá funcionar o primeiro Caps I (Centro de Atenção Psicossocial Infantil) da região. A construtora responsável pela obra será a A. F. Fernandes Ambiental, que tem sede registrada no município e irá executar o projeto por R$ 222 mil.

O Caps I atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem uso de álcool e outras drogas. Em Votuporanga, cerca de 200 crianças e adolescentes devem ser beneficiados com a unidade de atendimento especializado. Atualmente, esse público recebe acompanhamento psiquiátrico ou psicológico através do Ambulatório de Saúde Mental.

A conquista da unidade foi anunciada pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) no final do ano passado e, após os processos burocráticos, a obra deve começar a sair do papel, em atendimento a mais uma meta do programa de governo do chefe do Executivo municipal.

“Desde o início, quando discutimos as ações do nosso programa de governo, adotamos essa como uma das metas na área da saúde. Nos reunimos com diversas mães de crianças com autismo e outros transtornos e entendemos que o Poder Público precisava fazer mais, e estamos em busca dessa melhoria constante nos serviços prestados à nossa população”, disse o prefeito ao anunciar a conquista.

Segundo o coordenador da rede de Saúde Mental no município, Reinaldo Antônio de Carvalho, o órgão representa um grande avanço no atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais.

“O tratamento adequado é um direito dos portadores de transtornos mentais. No Caps I teremos condições de realizar acompanhamento com crianças e adolescentes que apresentarem quadros de depressão, hiperatividade, autismo, transtorno obsessivo compulsivo, entre outros”, explicou.

Após a conclusão da obra, que deve ser executada em um prazo máximo de 12 meses, a unidade terá equipe especializada composta por médico psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fonoaudiólogo, educador físico e profissionais de nível médio. Os atendimentos serão realizados em grupo e individuais.