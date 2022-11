A decisão leva em consideração a queda nos índices de novos casos da doença, assim como o grande percentual de pessoas já imunizadas

publicado em 08/11/2022

A medida, além de administrativa, tem caráter simbólico e marca o fim da pandemia de Covid-19 em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) decretou na terça-feira (8) o fim do estado de calamidade pública em que Votuporanga se encontrava desde o início da pandemia da Covid-19. A decisão leva em consideração a queda nos índices de novos casos da doença, assim como o grande percentual de pessoas já imunizadas na cidade.

O documento revoga todos os dispositivos do decreto º 13.462, de 22 de julho de 202, que autorizava a Prefeitura a adotar uma série de medidas administrativas para tentar conter o avanço do coronavírus no município. Na ocasião a cidade enfrentava ainda uma forte onda do vírus com dezenas de novos casos e morte provocados por ele.

Dentre outras coisas, o decreto autorizava a Administração Municipal e dispensar licitação para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da calamidade decretada; abrir crédito extraordinário bem como as movimentações de dotações por meio de transposição, remanejamento, transferência e utilização da reserva de contingência; remanejar servidores dentro de suas unidades e setores, visando garantir os atendimentos prioritários; e a contratação emergencial de pessoal e a autorização de despesas extraordinárias.

A medida, além de administrativa, tem caráter simbólico e marca o fim da pandemia no município que, inclusive, já retomou 100% das atividades econômicas, inclusive com a realização de grandes eventos, sem que isso implicasse num aumento substancial de casos da doença.