As manifestações começaram a afetar o município e em dois postos consumidores não encontram mais combustíveis

publicado em 01/11/2022

s motoristas já esperam mais do que o normal para abastecer os veículos em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Filas começam a se formar nos postos de combustíveis de Votuporanga. Em menos de 24h de paralisações nas cidades da região e todo o abastecimento da cidade já começa a ser comprometido. Os motoristas já esperam mais do que o normal para abastecer os veículos e em alguns lugares até começaram a faltar gasolina e etanol.