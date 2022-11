Entre as atrações, além dos veículos, o público também poderá conferir os produtos da feira do artesanato, as diversas opções gastronômicas dos food trucks e apresentações musicais

publicado em 04/11/2022

Douglas Lisboa, que é membro da comissão organizadora do evento, esteve na Cidade FM para reforçar o convite (Foto: A Cidade)

Da redação

O presidente do Clube do Fusca e membro da comissão organizadora do 7º Encontro de Carros Antigos, Douglas Lisboa, esteve na quinta-feira (3) nos estúdios da Cidade FM para reforçar o convite para o evento, que começa sábadi (5), a partir das 14h, e vai até domingo (6), o Parque da Cultura. Entre as atrações, além dos veículos, o público também poderá conferir os produtos da feira do artesanato, as diversas opções gastronômicas dos food trucks e apresentações musicais, entre elas, a banda de rock, Old Chevy, de Campinas.

Segundo Douglas, o evento é uma oportunidade para que toda a família possa curtir momentos de lazer, entretenimento e ao mesmo tempo conhecer a história do automobilismo, por meio de veículos antigos.

“É um momento único onde os pais podem levar seus filhos para conhecer veículos raros e belíssimos que fazem parte da nossa história. Além disso, teremos excelentes atrações culturais”, disse.

O evento, que promete atrair o público em geral e também os amantes do antigomobilismo, contempla histórias e vivências do passado através dos mais variados modelos veiculares que marcaram gerações, tornando-os verdadeiras relíquias sobre duas, quatro ou mais rodas.

Nos dois dias do evento, o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, onde estão localizados a Biblioteca Municipal "Castro Alves", o Museu "Edward Coruripe Costa" e o Cinema Cultural, permanecerá aberto à população até às 20h, no entanto, o piso térreo fica livre para visitação até 21h com a Feira do Artesanato.

O tradicional Mercado de Pulgas também integra o evento, com expositores e comerciantes de miniaturas, objetos antigos e atrativos típicos.

Apresentações musicais

O bom e clássico rock será o ritmo principal das atrações musicais do 7º Encontro de Carros Antigos. No sábado, a primeira a se apresentar será a Banda Três de Votuporanga, com início marcado para 18h, no palco principal. A banda é formada pelos músicos Thiago Cabelo, Alexandre Lobão e André Gon e é conhecida pelo projeto eletro acústico com clássicos do rock nacional e internacional.

Às 21h, o palco do Parque da Cultura recebe, pela primeira vez, a Banda Old Chevy, de Campinas. Com forte influência do rock dos anos 50 e 60, passeando por estilos que vão do rockabilly ao punk, do soul ao boogie woogie, do pop ao blues, a Old Chevy é hoje uma das bandas independentes de rock‘n roll mais ativas do Brasil. A banda é formada por Simon Lira, no vocal e guitarra; Le Bellotto, no contrabaixo, e Bruno Ienne na bateria stand up.