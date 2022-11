Oficinas serão promovidas às 14h e 15h, na Escola de Artes; show será às 20h30, na Concha Acústica com entrada gratuita

publicado em 04/11/2022

Nesta primeira data, a programação conta com quatro oficinas formativas gratuitas durante o dia e show de Júlia Ribas (Foto: Divulgação)

Votuporanga recebe, a partir deste sábado (5), o projeto Palco das Artes - Música Itinerante. Nesta primeira data, a programação conta com quatro oficinas formativas gratuitas durante o dia e show de Júlia Ribas, do álbum Lágrima Seca, Ser(tão) Adentro, à noite. A ideia é proporcionar experiências com o universo da música.

O projeto é uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Lei Federal de Incentivo à Cultura; conta com patrocínio de Santa Luíza Agropecuária e Açúcar Santa Izabel; e apoio da Prefeitura de Votuporanga e Secretaria da Cultura e Turismo.

As oficinas serão promovidas na Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’” com início às 14h por meio de duas turmas, uma da Oficina de voz com Júlia Ribas: Voz, Alma e Corpo (16 anos); e outra da Oficina de violão com Pedro Surubim: Violão-Tambor (16 anos). Às 15h, iniciam-se outras duas, sendo uma da Oficina de percussão com Jack Will: Dramaturgia Percussiva (12 anos); e a outra da oficina de Artes Cênicas com Lira Ribas: Teatro Musical (12 anos). As inscrições poderão ser efetuadas momentos antes das oficinas no próprio local, que fica na Rua São Paulo, 3546, anexo à Concha Acústica.

O show que encerra a programação deste primeiro dia do Palco das Artes em Votuporanga será na Concha Acústica, às 20h30. A cantora Júlia Ribas de Belo Horizonte apresenta de forma inédita a turnê recém-chegada da Alemanha com o show: “Lágrima Seca - Ser (Tão) Adentro”. Um repertório de músicas que narram base para a proposta das poesias que bailam sobre um mapa sonoro instrumental, experimental e intencional desenvolvido por Júlia Ribas (BH), Jack Will - percussão (Uberlândia), Pedro Surubim – violão (BH), atriz Lira Ribas (BH) e bailarina convidada Tati Mucci, de Votuporanga.

A interação arte-corpo-voz feminina, junto ao mapa sonoro do álbum de Júlia Ribas vem como pano de fundo para vocalização em improviso, trazendo roupagem da linguagem do jazz junto aos cânticos musicados por Júlia em seu disco, compondo a busca por uma tradução da mulher incentivada ao clamor do tema, o consolo, a liberdade e a valorização.

O objetivo do Palco das Artes é promover a interação e aperfeiçoamento com profissionais do segmento musical que se completam entre si. As atividades interativas contribuirão para o desenvolvimento de técnicas e estilos que cada artista irá desenvolver ao longo da realização do cronograma de execução do projeto.

